Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Sagnan ile yeniden anlaştı

Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 20:38 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Sagnan ile yeniden anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki Malili defans oyuncusu Modibo Sagnan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'in deneyimli defans oyuncusu Modibo Sagnan ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği aktarılan açıklamada, "Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcumuz, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yeniden aramıza katılan Modibo Sagnan'a, 'hoş geldin' diyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Sagnan, geçen sezon yeşil-mavili formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol atmıştı.

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