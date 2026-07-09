Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 20:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Açıklamada, Kuzey Makedonya Milli Takımı oyuncusu Daniel Avramovski ve Karadağ Milli Takımı oyuncusu Driton Camaj ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferin camiaya hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu.

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