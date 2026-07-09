Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya

Ahmet Mete Boylu, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 02:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ahmet Mete Boylu'dan altın madalya
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Milli sporcu Ahmet Mete Boylu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 200 metre serbest finalinde mücadele eden Ahmet Mete Boylu, 1.45.68'lik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, elde ettiği dereceyle 18 yaş ve 19+ yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarının da sahibi oldu.

Şampiyonada erkekler 200 metre karışık yarı finalinde yarışan Emre Onuş ise 1.59.92'lik derecesiyle ikinci olarak adını finale yazdırdı.

Aynı branşta mücadele eden Kırhan Yılmaz da 2.02.97'lik derecesiyle organizasyonu Avr

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