Ipswich Town'dan Emersonn transferi! Göztepe'nin kasası doldu

Ipswich Town, Emersonn'u 28 milyon euroya transfer ederken kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi; Göztepe ise satıştan 5,6 milyon euro pay kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 18:41 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 03:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ipswich Town'dan Emersonn transferi! Göztepe'nin kasası doldu
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İngiltere Premier Lig'e dönen Ipswich Town, son olarak Toulouse forması giyen Emersonn ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki futbolcu, Ipswich Town ile 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ipswich Town, Emersonn transferi için Toulouse'a 28 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

TARİHE GEÇTİ

Emersonn, Ipswich Town tarihindeki ilk Brezilyalı oyuncu oldu. Genç forvet aynı zamanda kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

GÖZTEPE'YE 5,6 MİLYON EURO

Öte yandan Göztepe, transferden yüzde 20'lik pay (5,6 milyon euro) aldı.

"HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ!"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Emersonn, "Ipswich Town'a imza attığım için çok gururluyum. Premier Lig'de oynamak her zaman hayalini kurduğum bir şeydi ve bunu yapmak için doğru kulübü seçtiğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç forvet, "Forma giydiğim her maçta takım için her şeyimi vereceğim. Başlamak, yeni takım arkadaşlarımla ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Ipswich Town Teknik Direktörü Gary O'Neil ise, "Emersonn'u kulübümüze kattığımız için çok mutluyuz. Gerçek yeteneğe ve potansiyele sahip genç bir forvet. Bu yaz birçok kulübün ilgisi vardı, bu yüzden Ipswich Town'ı seçmesi bizi gururlandırdı." açıklamasını yaptı.

KARİYERİ

Emersonn, profesyonel kariyerine ülkesi Brezilya'da Athletico Paranaense formasıyla başladı.

Brezilya'nın genç milli takımlarında da görev yapan Emersonn, Ocak 2025'te Göztepe'ye transfer oldu ve İzmir ekibiyle çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetti.

Brezilyalı futbolcu, Eylül ayında Toulouse'a katıldı ve Fransa temsilcisinde geçirdiği sezonda 32 maçta 8 gol attı.

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