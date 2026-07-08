Fenerbahçe, Trent Forrest'i açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Trent Forrest ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Trent Forrest'i açıkladı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Trent Forrest transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Trent Foresst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Amerikalı guard Trent Forrest (1.93cm - 1998) ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

2016-20 yılları arasında Amerika Kolej Ligi'nde Florida State forması giyen Forrest, 2019-20 sezonunda All-ACC en iyi ikinci takımına seçildi. 2020-21 sezonu için Utah Jazz ile sözleşme imzalayan başarılı guard, 2022-23 sezonunda Atlanta Hawks ve College Park SkyHawks formalarını giydi. 2024-25 sezonunda Avrupa'ya dönerek Baskonia Vitoria-Gasteiz ile anlaşan Amerikalı oyun kurucu, 2026 İspanya Kral Kupasını kazanan kadroda Final MVP'si olarak ön plana çıktı. Trent Forrest, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 10.9 sayı, 2.8 ribaund, 4.4 asist ve 14.5 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Trent Forrest'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."



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