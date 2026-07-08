Galatasaray, Bertuğ için kolaylık istiyor!

Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferinde Başakşehir'den kolaylık isteyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir, Emin Bayram transferi için yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek. Oyuncusunu Westerlo'ya satarken sözleşmesine Türk kulüpleri için özel bir madde ekleten Galatasaray, Emin Bayram'ın Başakşehir'e transferine onay verdi.
Altyapısından yetişen Emin Bayram'ın Başakşehir'e transferine onay veren Galatasaray, transferi gündemde olan Bertuğ Yıldırım için İstanbul ekibinden kolaylık talep edecek.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Altyapısından yetişen Emin Bayram'ın Başakşehir'e transferine onay veren Galatasaray, transferi gündemde olan Bertuğ Yıldırım için İstanbul ekibinden kolaylık talep edecek.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.