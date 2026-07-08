Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan'a ret!

Galatasaray'ın savunma oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'den sonra partneri Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan kulüpleri el attı. Ancak yönetim savunmanın iki bel kemiğini bırakmayı düşünmüyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, savunma performansının yanı sıra bir kez gol sevinci yaşadı.
Deneyimli savunma oyuncusunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, savunma performansının yanı sıra bir kez gol sevinci yaşadı.
Deneyimli savunma oyuncusunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.