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Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan'a ret!

Galatasaray, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı bırakmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 07:49
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Galatasaray.org
Abdülkerim Bardakcı için Suudi Arabistan'a ret!
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Galatasaray'ın savunma oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'den sonra partneri Abdülkerim Bardakcı'ya da Suudi Arabistan kulüpleri el attı. Ancak yönetim savunmanın iki bel kemiğini bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 31 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, savunma performansının yanı sıra bir kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli savunma oyuncusunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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