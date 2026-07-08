Beşiktaş Lukaku'nun raporlarını istedi!

Beşiktaş'ta forvet transferi için Romelu Lukaku ismi yeniden gündeme geldi. Dusan Vlahovic'ten uzun süredir haber bekleyen ancak istediği yanıtı alamayan siyah-beyazlı yönetimin, rotasını Napoli forması giyen Belçikalı santrfora çevirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lukaku'nun, Beşiktaş'ın forvet transferinde bir numaralı aday olarak gösterildiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların, oyuncu tarafıyla iletişime geçtiği ve Napoli ile masaya oturduğu aktarıldı.
LUKAKU İÇİN YENİDEN ADIM ATILDI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard dışında bir Belçikalı oyuncuyu daha gündemine aldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi gündeme gelen ve görüşülen Romelu Lukaku için yeniden adımlar atıldığı ifade edildi.
Sakatlıktan döndükten sonra Napoli'de az süre bulan 33 yaşındaki futbolcunun, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çektiği aktarıldı. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtilen yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın sağlık raporlarını istediği ve incelemeye aldığı kaydedildi.
NAPOLI İLE PAZARLIK SÜRÜYOR
Napoli'nin Romelu Lukaku için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş ile İtalyan ekibi arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Dünya Kupası'nda formunu yükselttiği aktarılan Belçikalı golcünün transfer sürecindeki durumunun görüşmelere bağlı olduğu kaydedildi.
ABD MAÇINDA TARİHE GEÇTİ
Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olan Romelu Lukaku'nun, Dünya Kupası'nda son oynanan ABD maçında yedek kulübesinden gelip ülkesinin 4. golünü attığı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun bu golle Dünya Kupası tarihinde dört farklı karşılaşmada oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu olduğu aktarıldı. Lukaku'nun bu turnuvada ABD, Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında oyuna sonradan girerek skora katkı yaptığı, 2014'te de ABD filelerini havalandırdığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER TRAFİĞİ
Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin sürdüğü belirtiliyor. Siyah-beyazlıların, Alexander Nübel'in ardından Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'ı da renklerine bağladığı ve iki kaleciyi İstanbul'a getirdiği aktarıldı.
Orta saha için anlaşma sağlanan Salih Özcan'ın da bugün İstanbul'a geleceği ifade edildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı ve akşam saat 23.00'te İstanbul'da olacağı belirtildi. Salih Özcan'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.
LUKAKU İÇİN YENİDEN ADIM ATILDI
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard dışında bir Belçikalı oyuncuyu daha gündemine aldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi gündeme gelen ve görüşülen Romelu Lukaku için yeniden adımlar atıldığı ifade edildi.
Sakatlıktan döndükten sonra Napoli'de az süre bulan 33 yaşındaki futbolcunun, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çektiği aktarıldı. Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu belirtilen yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın sağlık raporlarını istediği ve incelemeye aldığı kaydedildi.
NAPOLI İLE PAZARLIK SÜRÜYOR
Napoli'nin Romelu Lukaku için 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş ile İtalyan ekibi arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
Dünya Kupası'nda formunu yükselttiği aktarılan Belçikalı golcünün transfer sürecindeki durumunun görüşmelere bağlı olduğu kaydedildi.
ABD MAÇINDA TARİHE GEÇTİ
Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu olan Romelu Lukaku'nun, Dünya Kupası'nda son oynanan ABD maçında yedek kulübesinden gelip ülkesinin 4. golünü attığı belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun bu golle Dünya Kupası tarihinde dört farklı karşılaşmada oyuna sonradan girip gol atan ilk oyuncu olduğu aktarıldı. Lukaku'nun bu turnuvada ABD, Senegal ve Yeni Zelanda maçlarında oyuna sonradan girerek skora katkı yaptığı, 2014'te de ABD filelerini havalandırdığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER TRAFİĞİ
Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin sürdüğü belirtiliyor. Siyah-beyazlıların, Alexander Nübel'in ardından Başakşehir forması giyen Doğan Alemdar'ı da renklerine bağladığı ve iki kaleciyi İstanbul'a getirdiği aktarıldı.
Orta saha için anlaşma sağlanan Salih Özcan'ın da bugün İstanbul'a geleceği ifade edildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı ve akşam saat 23.00'te İstanbul'da olacağı belirtildi. Salih Özcan'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.