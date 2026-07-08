Beşiktaş'ta Trossard transferini son aşamaya geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Leandro Trossard için yeni bir adım atıldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Belçikalı sol kanadın menajeri ve avukatını İstanbul'a davet ettiği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın, sözleşmede geriye kalan son pürüz olarak gösterilen 1.5 milyon Euro'luk imza parasını görüşerek transferi tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.
TEK PROBLEM İMZA PARASI
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun alınmasını çok istediği belirtilen Leandro Trossard için görüşmelerin bugün yapılmasının planlandığı kaydedildi. Tarafların İstanbul'da bir araya gelerek imza parası konusunda pazarlık yapacağı aktarıldı.
Belçikalı yıldızın 7 milyon Euro maaş istediği ve oyuncunun onayıyla imza aşamasına geçilmesinin beklendiği ifade edildi.
4 YILLIK ANLAŞMA PLANLANIYOR
Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile 4 yıllık kontrat yapmayı hedeflediği belirtildi. Daha önce oyuncunun kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis konusunda el sıkışıldığı aktarıldı.
Siyah-beyazlıların, Belçika'nın Dünya Kupası macerası sona erdikten sonra Trossard'a kavuşmayı planladığı ifade edildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard'ın, turnuvanın en çok şut pası veren oyuncusu konumunda olduğu belirtildi. ABD'yi 4-1 yendikleri maçta 89 dakika sahada kalan yıldız ismin, şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda takım arkadaşlarına toplam 17 şut pası verdiği aktarıldı.
Trossard'ın 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 2 gol ve 2 asist ürettiği ifade edildi. Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 50 maça çıktığı ve 8 gol, 10 asistlik performans sergilediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdığı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların sol beke Kassoum Ouattara, kaleye Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, orta sahaya Salih Özcan, sol kanada ise İlhan Fakılı hamlelerini gerçekleştirdiği aktarıldı.
TEK PROBLEM İMZA PARASI
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun alınmasını çok istediği belirtilen Leandro Trossard için görüşmelerin bugün yapılmasının planlandığı kaydedildi. Tarafların İstanbul'da bir araya gelerek imza parası konusunda pazarlık yapacağı aktarıldı.
Belçikalı yıldızın 7 milyon Euro maaş istediği ve oyuncunun onayıyla imza aşamasına geçilmesinin beklendiği ifade edildi.
4 YILLIK ANLAŞMA PLANLANIYOR
Beşiktaş'ın Leandro Trossard ile 4 yıllık kontrat yapmayı hedeflediği belirtildi. Daha önce oyuncunun kulübü Arsenal ile 18 milyon Euro bonservis konusunda el sıkışıldığı aktarıldı.
Siyah-beyazlıların, Belçika'nın Dünya Kupası macerası sona erdikten sonra Trossard'a kavuşmayı planladığı ifade edildi.
DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ
Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Leandro Trossard'ın, turnuvanın en çok şut pası veren oyuncusu konumunda olduğu belirtildi. ABD'yi 4-1 yendikleri maçta 89 dakika sahada kalan yıldız ismin, şu ana kadar çıktığı karşılaşmalarda takım arkadaşlarına toplam 17 şut pası verdiği aktarıldı.
Trossard'ın 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 2 gol ve 2 asist ürettiği ifade edildi. Belçikalı futbolcunun geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 50 maça çıktığı ve 8 gol, 10 asistlik performans sergilediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında vites artırdığı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların sol beke Kassoum Ouattara, kaleye Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, orta sahaya Salih Özcan, sol kanada ise İlhan Fakılı hamlelerini gerçekleştirdiği aktarıldı.