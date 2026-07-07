07 Temmuz
Ararat Armenia-Riga FC
19:00
07 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Inter Club d'Escaldes
19:00
07 Temmuz
Sabah FK-TNS
19:00
07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer: Emin Bayram

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, 2024'te bonservisiyle Westerlo'nun yolunu tutmuştu. 23 yaşındaki stoper, Başakşehir'e transfer olmaya hazırlanıyor. Bu transferden Westerlo ile yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılıların da kasasına para girecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 17:45 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer: Emin Bayram
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Emin Bayram, 2024 yılında ayrıldığı İstanbul'a geri dönüyor. Ancak 23 yaşındaki stoper, bu kez Galatasaray forması değil, Başakşehir forması giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Emin Bayram ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertlilerin, Westerlo ile de transfer konusunda el sıkıştığı ve genç futbolcuya bugün resmi sözleşme imzalatmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray, Emin Bayram'ın satış bedelinden yüzde 50 pay alacak. Sarı-kırmızılılar, Bayram'ı Westerlo'ya sattığında KAP'a şu bildirimde bulunmuştu:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PERFORMANSI

Emin Bayram bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.