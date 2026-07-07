Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer: Emin Bayram

Emin Bayram, 2024 yılında ayrıldığı İstanbul'a geri dönüyor. Ancak 23 yaşındaki stoper, bu kez Galatasaray forması değil, Başakşehir forması giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Emin Bayram ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertlilerin, Westerlo ile de transfer konusunda el sıkıştığı ve genç futbolcuya bugün resmi sözleşme imzalatmasının beklendiği aktarıldı.



Öte yandan Galatasaray, Emin Bayram'ın satış bedelinden yüzde 50 pay alacak. Sarı-kırmızılılar, Bayram'ı Westerlo'ya sattığında KAP'a şu bildirimde bulunmuştu:



"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.



Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



PERFORMANSI



Emin Bayram bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.



