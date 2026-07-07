Emin Bayram, 2024 yılında ayrıldığı İstanbul'a geri dönüyor. Ancak 23 yaşındaki stoper, bu kez Galatasaray forması değil, Başakşehir forması giyecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
HT Spor'un haberine göre Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Emin Bayram ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertlilerin, Westerlo ile de transfer konusunda el sıkıştığı ve genç futbolcuya bugün resmi sözleşme imzalatmasının beklendiği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray, Emin Bayram'ın satış bedelinden yüzde 50 pay alacak. Sarı-kırmızılılar, Bayram'ı Westerlo'ya sattığında KAP'a şu bildirimde bulunmuştu:
"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
PERFORMANSI
Emin Bayram bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer: Emin Bayram
Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, 2024'te bonservisiyle Westerlo'nun yolunu tutmuştu. 23 yaşındaki stoper, Başakşehir'e transfer olmaya hazırlanıyor. Bu transferden Westerlo ile yapılan anlaşma gereği sarı-kırmızılıların da kasasına para girecek.
Emin Bayram, 2024 yılında ayrıldığı İstanbul'a geri dönüyor. Ancak 23 yaşındaki stoper, bu kez Galatasaray forması değil, Başakşehir forması giyecek.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
HT Spor'un haberine göre Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen Emin Bayram ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertlilerin, Westerlo ile de transfer konusunda el sıkıştığı ve genç futbolcuya bugün resmi sözleşme imzalatmasının beklendiği aktarıldı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan Doğan Alemdar açıklaması! İstanbul'a geliyor
-
9
Ersin Destanoğlu Hull City yolunda
-
8
Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!
-
7
Son karar yönetimde: Anderson Talisca
-
6
Fenerbahçe, Watkins'te son aşamada!
-
5
Fenerbahçe'ye kötü haber: Mason Greenwood
-
4
Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!
-
3
Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu!
-
2
Beşiktaş resmen açıkladı: Alexander Nübel
-
1
Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood
- 18:14 Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi: Goretzka
- 17:45 Galatasaray'ın kasasını dolduracak transfer: Emin Bayram
- 17:35 İspanya'da Unai Simon, tarihin eşiğinde!
- 17:30 Hull City, sportif direktörlüğe Okan Özkan'ı getirdi
- 17:27 Kayserispor, Talha Sarıarslan ile nikah tazeledi
- 17:24 Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı
- 17:22 A Milli Kadın Takımı'nın Slovenya maçı Pendik'te
- 16:51 Fenerbahçe'ye kötü haber: Mason Greenwood
- 16:49 Galatasaray'dan Awak Kuier kararı
- 16:37 Fenerbahçe Basketbol'da Beko dönemi kapandı
- 16:32 Süper Lig'de Aubameyang sürprizi! Anlaşma iddiası!
- 16:21 Valencia Basket'te Xavi Albert dönemi
- 16:17 İlhan Palut transfer planını açıkladı
- 16:09 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu
- 15:57 Süper Lig'de muhtemel derbi haftaları
- 15:07 Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık
- 14:47 Beşiktaş'ta Salih Özcan için geri sayım!
- 14:43 UEFA'dan Türk hakemlerine Şampiyonlar Ligi'nde görev
- 14:39 Ayvalıkgücü'nde iç transfer sürüyor
- 14:36 Denizli İdmanyurdu'nda kaptan kaldı
- 14:34 Altekma'dan Paolo Zonca hamlesi
- 14:30 Beşiktaş resmen açıkladı: Alexander Nübel
- 14:28 Kübra Denizci Keskin'den İtalya'da çifte zafer
- 14:27 Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
- 13:59 Dünya Kupası'nda Belçika'ya Onana darbesi
- 13:59 Aliağa Futbol'da Çağdaş Çavuş dönemi sona erdi
- 13:43 Fenerbahçe, yeni sezonun ilk provasına çıkıyor
- 13:36 Trabzonspor'dan Çorum FK'ye gitti: Serdar Saatçı
- 13:35 Beşiktaş'ta İlhan Fakılı ilk antrenmanına çıktı
- 13:34 Emersonn, Göztepe'ye servet kazandıracak!
- 13:33 Cavaliers, LeBron James yarışında favori konumunda
- 13:31 Rui Hachimura, Clippers ile anlaştı
- 13:30 Kings, DeMar DeRozan ile yollarını ayırdı
- 13:30 Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
- 13:29 Riley: "Giannis takası Heat tarihinin en büyüklerinden biri"
- 13:28 Brad Stevens, Jaylen Brown takasının nedenini açıkladı
- 13:27 Giannis, Bucks'a bir gün geri dönebileceğinin sinyalini verdi
- 13:26 Nikola Jokic, yeni sözleşme için 2027 yazını bekleyecek
- 13:23 Belçika turu geçti, Balogun tartışması bitmedi
- 13:18 Rudi Garcia: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
- 13:13 Paris FC'de Liam Rosenior dönemi başladı
- 13:06 Quaresma'dan Portekiz'e olay eleştiri
- 12:54 Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu! Ayrılık sonrası geliyor
- 12:52 Rodri'den Bernardo Silva'ya özür
- 12:46 Pochettino: "Bizim günümüz değildi"
- 12:36 Karşıyaka, Ömer Faruk'la devam dedi
- 12:36 Beşiktaş'tan Doğan Alemdar açıklaması! İstanbul'a geliyor
- 12:28 Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü yüzücüleri Giresun'da derece elde etti
- 11:57 Filenin Sultanları Japonya etabına Polonya maçıyla başlıyor
- 11:52 Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu!
- 11:23 Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan talebi belli oldu!
- 11:21 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için dönüş planı
- 11:06 Son karar yönetimde: Anderson Talisca
- 10:56 Semih Kılıçsoy'a Beşiktaş'ta bir şans daha
- 10:52 Mısır Teknik Direktörü Hüsam Hasan'dan Filistin çağrısı
- 10:50 İsmail Kartal'dan İsmail Yüksek'e izin yok
- 10:29 Fenerbahçe'den Oosterwolde kararı!
- 10:09 Galatasaray'ın Rafael Leao teklifi belli oldu!
- 10:04 Beşiktaş, Trossard transferinde sona yaklaştı
- 09:53 Felix Uduokhai için Almanya iddiası