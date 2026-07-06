Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi

Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın ardından Oliver Glasner'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde önce Wolfsburg'u UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Glasner, daha sonra Eintracht Frankfurt'u çalıştırırken 2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı ve Alman ekibine 40 yılı aşkın sürenin ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırdı. Almanya'daki görev süresinde takımları; yüksek tempo, güçlü taktik organizasyon ve hücum odaklı oyun anlayışıyla büyük beğeni topladı.
Son olarak İngiltere'de görev yapan Avusturyalı teknik adam, Premier Lig'deki ilk tam sezonunda 2024/25 FA Cup'ı kazanırken, ardından FA Community Shield zaferi yaşadı. Glasner, sonraki sezonda ise UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürdü.
"BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Nottingham Forest'a katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Oliver Glasner, şu ifadeleri kullandı:
"Nottingham Forest'ın teknik direktörü olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren bu futbol kulübü için net bir vizyona sahip olduklarını, bana ve ekibime uzun vadede güçlü bir gelecek inşa etme konusunda tam güven duyduklarını gördüm. Bana gösterilen bu güven ve ortak kararlılık ile kadronun sahip olduğu potansiyel, bu görevi kabul etmemde en önemli etkenler oldu. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda büyük heyecan duyuyorum."
Son olarak İngiltere'de görev yapan Avusturyalı teknik adam, Premier Lig'deki ilk tam sezonunda 2024/25 FA Cup'ı kazanırken, ardından FA Community Shield zaferi yaşadı. Glasner, sonraki sezonda ise UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürdü.
"BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Nottingham Forest'a katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Oliver Glasner, şu ifadeleri kullandı:
"Nottingham Forest'ın teknik direktörü olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren bu futbol kulübü için net bir vizyona sahip olduklarını, bana ve ekibime uzun vadede güçlü bir gelecek inşa etme konusunda tam güven duyduklarını gördüm. Bana gösterilen bu güven ve ortak kararlılık ile kadronun sahip olduğu potansiyel, bu görevi kabul etmemde en önemli etkenler oldu. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda büyük heyecan duyuyorum."