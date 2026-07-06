06 Temmuz
Portekiz-İspanya
22:00
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
18:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
20:00

Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi

Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın ardından Oliver Glasner'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kariyerinde önce Wolfsburg'u UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Glasner, daha sonra Eintracht Frankfurt'u çalıştırırken 2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı ve Alman ekibine 40 yılı aşkın sürenin ardından ilk büyük Avrupa kupasını kazandırdı. Almanya'daki görev süresinde takımları; yüksek tempo, güçlü taktik organizasyon ve hücum odaklı oyun anlayışıyla büyük beğeni topladı.

Son olarak İngiltere'de görev yapan Avusturyalı teknik adam, Premier Lig'deki ilk tam sezonunda 2024/25 FA Cup'ı kazanırken, ardından FA Community Shield zaferi yaşadı. Glasner, sonraki sezonda ise UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürdü.

"BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Nottingham Forest'a katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Oliver Glasner, şu ifadeleri kullandı:

"Nottingham Forest'ın teknik direktörü olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren bu futbol kulübü için net bir vizyona sahip olduklarını, bana ve ekibime uzun vadede güçlü bir gelecek inşa etme konusunda tam güven duyduklarını gördüm. Bana gösterilen bu güven ve ortak kararlılık ile kadronun sahip olduğu potansiyel, bu görevi kabul etmemde en önemli etkenler oldu. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda büyük heyecan duyuyorum."



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.