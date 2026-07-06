Ömer Kutluay, FIBA Dünya Kupası sonrası hedeflerini anlattı

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı oyuncusu Ömer Kutluay, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçilmesini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.
"BU ÖDÜLÜ TAKIMIM SAYESİNDE ALDIM"
Turnuvanın en iyi beşine seçildiği için mutlu olduğunu belirten Ömer Kutluay, ödülde takım arkadaşlarının payına dikkat çekti.
Ömer, "İlk beşe girmek tabii ki de çok güzel bir şey. Bu ödülü takımım sayesinde aldım. Turnuva istediğimiz gibi bitmedi. Yine de genel olarak mutluyum. Bence çok güzel savaştık. 25 sayıdan döndüğümüz oldu. Bence pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik. O yüzden çok mutluyuz, içimiz rahat." ifadelerini kullandı.
"OLGUNLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Genç yaşta bu seviyede mücadele etmenin önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan 17 yaşındaki oyun kurucu, turnuvanın kendilerine katkı sağladığını söyledi.
Ömer Kutluay, "Bence genç yaşta böyle önemli bir turnuvada oynamak insanlara çok güzel şeyler katıyor. Tecrübeleniyorsun. O yüzden bence olgunlaştığımızı düşünüyorum." dedi.
"BENİ DAHA ÇOK HIRSLANDIRACAK"
Gelecek hedeflerinden de söz eden Ömer, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Milli oyuncu, "Tabii ki de çok çalışmaya devam edeceğim. Bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak, aksine çok daha hırslandıracak. O yüzden gelecek kariyerimde daha çok tecrübelenip daha iyi bir yere gitmek istiyorum." diye konuştu.
BOUMTJE BOUMTJE MVP SEÇİLDİ
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ABD'nin pivotu Joaquim Boumtje Boumtje de ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 17 yaşındaki basketbolcu, çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.
"HARİKA HİSSEDİYORUM"
Joaquim Boumtje Boumtje, MVP ödülüyle ilgili duygularını paylaştı.
ABD'li oyuncu, "Harika hissediyorum. Böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Bu ödül benim ne kadar çalıştığımın ve ne kadar yetenekli olduğumun göstergesi. Bu yüzden gerçekten minettarım." ifadelerini kullandı.
"TAKIMA İYİ KATKI SAĞLADIM"
Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren genç pivot, takımına yardımcı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Boumtje, "İyi bir performans gösterdim. Takıma turnuva boyunca iyi katkı sağladım. Ribaunt almamız gerektiğinde takıma yardımcı oldum. Günün sonunda takımın kazanmasına yardım etmek güzel bir his." açıklamasını yaptı.
"TARAFTARLARDA ÇOK FAZLA ENERJİ VARDI"
Joaquim Boumtje Boumtje, organizasyondaki atmosferle ilgili de konuştu.
Genç oyuncu, "Çok güzeldi. Taraftarlarımız, bizim için tezahüratta bulundular. Bazıları da bizi yuhaladı. Çok fazla enerji vardı. Bazen bu durum bizi yükseltti. Böylece daha sert oynayabildik." dedi.
"BU ÖDÜLÜ TAKIMIM SAYESİNDE ALDIM"
Turnuvanın en iyi beşine seçildiği için mutlu olduğunu belirten Ömer Kutluay, ödülde takım arkadaşlarının payına dikkat çekti.
Ömer, "İlk beşe girmek tabii ki de çok güzel bir şey. Bu ödülü takımım sayesinde aldım. Turnuva istediğimiz gibi bitmedi. Yine de genel olarak mutluyum. Bence çok güzel savaştık. 25 sayıdan döndüğümüz oldu. Bence pes etmemeyi çoğu kişiye öğrettik. O yüzden çok mutluyuz, içimiz rahat." ifadelerini kullandı.
"OLGUNLAŞTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Genç yaşta bu seviyede mücadele etmenin önemli bir tecrübe olduğunu vurgulayan 17 yaşındaki oyun kurucu, turnuvanın kendilerine katkı sağladığını söyledi.
Ömer Kutluay, "Bence genç yaşta böyle önemli bir turnuvada oynamak insanlara çok güzel şeyler katıyor. Tecrübeleniyorsun. O yüzden bence olgunlaştığımızı düşünüyorum." dedi.
"BENİ DAHA ÇOK HIRSLANDIRACAK"
Gelecek hedeflerinden de söz eden Ömer, çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Milli oyuncu, "Tabii ki de çok çalışmaya devam edeceğim. Bu ödülü almam beni yavaşlatmayacak, aksine çok daha hırslandıracak. O yüzden gelecek kariyerimde daha çok tecrübelenip daha iyi bir yere gitmek istiyorum." diye konuştu.
BOUMTJE BOUMTJE MVP SEÇİLDİ
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ABD'nin pivotu Joaquim Boumtje Boumtje de ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 17 yaşındaki basketbolcu, çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.
"HARİKA HİSSEDİYORUM"
Joaquim Boumtje Boumtje, MVP ödülüyle ilgili duygularını paylaştı.
ABD'li oyuncu, "Harika hissediyorum. Böyle bir ödüle layık görülmek büyük bir onur. Bu ödül benim ne kadar çalıştığımın ve ne kadar yetenekli olduğumun göstergesi. Bu yüzden gerçekten minettarım." ifadelerini kullandı.
"TAKIMA İYİ KATKI SAĞLADIM"
Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendiren genç pivot, takımına yardımcı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Boumtje, "İyi bir performans gösterdim. Takıma turnuva boyunca iyi katkı sağladım. Ribaunt almamız gerektiğinde takıma yardımcı oldum. Günün sonunda takımın kazanmasına yardım etmek güzel bir his." açıklamasını yaptı.
"TARAFTARLARDA ÇOK FAZLA ENERJİ VARDI"
Joaquim Boumtje Boumtje, organizasyondaki atmosferle ilgili de konuştu.
Genç oyuncu, "Çok güzeldi. Taraftarlarımız, bizim için tezahüratta bulundular. Bazıları da bizi yuhaladı. Çok fazla enerji vardı. Bazen bu durum bizi yükseltti. Böylece daha sert oynayabildik." dedi.