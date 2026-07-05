Yeni sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Uşakspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'la görüşmelere başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak geçen sene İzmir Çoruhlu takımında top koşturan 39 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına gelindiği ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı kaydedildi. Türkiye'deki kariyerine Manisaspor'da başlayan Nizamettin, Orduspor, Gençlerbirlği, Balıkesirspor, Manisa FK, 1461 Trabzon, Bucaspor 1928 ve Yalova FK'da da top koşturdu.
Uşakspor'da Nizamettin sesleri
Uşakspor'un, tecrübeli orta saha oyuncusu Nizamettin Çalışkan'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
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