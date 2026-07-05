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U17 Basketbol Milli Takımı, bronz madalya için parkede!

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
U17 Basketbol Milli Takımı, bronz madalya için parkede!
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz, ev sahipliğini üstlendiğimiz organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'a 76-71 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı. Bu sonucun ardından Ay-Yıldızlılar, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için Avustralya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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