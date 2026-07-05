Galatasaray, Adrien Rabiot için yeniden devrede

Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Milan'dan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'ya çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Fransız yıldız için yeniden harekete geçtiği ifade edildi.
ÖNEMLİ YOL ALINDI
Daha önce de gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcu için bu kez temasların çok daha somut ilerlediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin transfer operasyonunu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü belirtilirken, Rabiot cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeyi öncelik olarak belirleyen deneyimli orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın Avrupa projesine sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde Milan ile de resmi temaslara başlaması bekleniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabilen Rabiot, fizik gücü, top tekniği ve oyun görüşüyle Avrupa'nın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Rabiot, 2025- 2026 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 4 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Fransız yıldız için yeniden harekete geçtiği ifade edildi.
ÖNEMLİ YOL ALINDI
Daha önce de gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcu için bu kez temasların çok daha somut ilerlediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin transfer operasyonunu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü belirtilirken, Rabiot cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtildi.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymeyi öncelik olarak belirleyen deneyimli orta saha oyuncusunun, Galatasaray'ın Avrupa projesine sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde Milan ile de resmi temaslara başlaması bekleniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabilen Rabiot, fizik gücü, top tekniği ve oyun görüşüyle Avrupa'nın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Rabiot, 2025- 2026 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 4 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.