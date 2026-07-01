TYT Ne Zaman Açıklanacak? 2026 TYT Sonuç Tarihi

ÖSYM takvimine göre 2026 TYT sonuçları, YKS'nin diğer oturumları olan AYT ve YDT sonuçlarıyla birlikte 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

TYT sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM zaman zaman sınav sonuçlarını daha önce açıklayabiliyor ancak resmi takvimde belirtilen tarih esas alınıyor. TYT sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda resmi bir duyuru yapılması gerekiyor.

TYT sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylar TYT sonuçlarını;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

TYT sonuçlarında hangi bilgiler yer alacak?

Açıklanan sonuç ekranında adaylar;

TYT puanını,

Testlerdeki doğru ve yanlış sayılarını,

Başarı sıralamasını,

Yerleştirme sürecinde kullanılacak bilgileri

görebilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercihlerini yapacak.

Sonuç: TYT Ne Zaman Açıklanacak?

2026 TYT sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar TYT, AYT ve YDT sonuçlarını aynı gün ÖSYM üzerinden öğrenebilecek.