Beşiktaş, Jota Silva ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, geçen sezon Nottingham Forest'tan kiraladığı Portekizli futbolcu için veda açıklaması yaptı.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş'ta 22 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Beşiktaş'ta 22 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.