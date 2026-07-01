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Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı

Beşiktaş, geçen sezon Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş, İtalyan ekibine dönen 24 yaşındaki futbolcu için veda açıklaması yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı
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Beşiktaş, geçen sezon Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanmadı. Beşiktaş, Malili futbolcu için veda paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

El Bilal Toure için opsiyonun kullanılacağı da gündeme gelmişti ancak Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuya veda etti.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA VEDALAR

Beşiktaş'ta El Bilal Toure ile birlikte geçen sezon kiralık olarak takıma katılan Jota Silva, Devis Vazquez, Cengiz Ünder ve Kristjan Asllani ile de yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Salih Uçan da Beşiktaş'tan ayrıldı.



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