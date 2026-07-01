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Milan'ın büyük hayali: Van Dijk

İsmi Galatasaray ile anılan Virgil van Dijk'a Milan da talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Milan'ın büyük hayali: Van Dijk
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Liverpool ile olan sözleşmesinde son senesine giren Virgil van Dijk hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic, Hollandalı stoperi kadroya katmanın hayalini kuruyor.

AYRILIK KOLAY DEĞİL

Yaz transfer döneminde Fransız stoper Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak Real Madrid'e kaptıran Liverpool'un bu ayrılığa sıcak bakmadığı ancak bunun aşılabilir bir problem olduğu aktarıldı.

Olası transferde en büyük engelin ise Van Dijk'ın ayrılmaya sıcak bakıp bakmayacağı ve yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının yıllık net 7,5 milyon Euro ile Liverpool'un en fazla kazanan futbolcusu konumunda olduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca Van Dijk'ın transfer edilmesi halinde Milan'ın hem sahada hem de saha dışında gerçek bir lidere kavuşacağı ve uzun yıllardır eksikliği hissedilen karakter oyuncusu profilini kazanacağı vurgulandı.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Yakında 35 yaşına girecek olan Van Dijk, 2025/26 sezonunda Liverpool forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıktı. 4941 dakika sahada kalan başarılı stoper, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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