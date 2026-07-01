01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
01 Temmuz
Belçika-Senegal
23:00
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
15:00
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
17:00

Lamine Diarra, Mardinspor'da yardımcı antrenör oldu

Mardin 1969'da yardımcı antrenörlüğe Lamine Diarra getirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lamine Diarra, Mardinspor'da yardımcı antrenör oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969'da yardımcı antrenörlüğe Lamine Diarra'nın getirildiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Elazığspor formalarıyla gösterdiği performansla tanınan Senegalli eski santrfor Lamine Diarra, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Mardin 1969, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik yapılanmasını güçlendirmeyi sürdürürken, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün teknik ekibine önemli bir isim dahil edildi. Futbolculuk döneminde Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve golcü kimliğiyle hafızalarda yer edinen Lamine Diarra, kırmızı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü olarak göreve başladı. Sahadaki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyan Diarra'nın, özellikle hücum oyuncularının gelişimine katkı sağlaması ve sahip olduğu uluslararası futbol birikimiyle teknik ekibe önemli değer katması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.