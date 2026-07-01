2026 NBA Cup grupları açıklandı

2026 NBA Cup gruplarında Doğu ve Batı Konferansları üçer gruba ayrılırken, organizasyon gelecek sezon oynanacak karşılaşmalar öncesinde kura sonuçlarını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA, salı günü yaptığı resmi açıklamayla 2026-27 sezonu içerisinde düzenlenecek 2026 NBA Cup organizasyonunun grup eşleşmelerini kamuoyuyla paylaştı.
Ligde yer alan 30 takım, 2025-26 normal sezon derecelerine göre kendi konferansları içerisinde kura yöntemiyle beşer takımdan oluşan toplam altı gruba ayrıldı.
NBA daha önce bu sezonki NBA Cup finalinin, gelecek sezon 11 Aralık tarihinde Butler Üniversitesi'nin Hinkle Fieldhouse salonunda oynanacağını da açıklamıştı.
Ligin NBA Cup finalini her yıl düzenlenen Las Vegas yerine Indianapolis'e taşıma kararı, NBA'in Las Vegas'taki genişleme planları doğrultusunda alındı. T-Mobile Arena, 2023 yılından bu yana düzenlenen tüm NBA Cup finallerine ev sahipliği yapıyordu.
Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs'ü mağlup ederek kupayı kazanan son NBA şampiyonu New York Knicks, bu yılki organizasyona son şampiyon unvanıyla katılacak.
İşte tüm 2026 NBA Cup grupları:
Batı Konferansı A Grubu
Denver Nuggets
Houston Rockets
Phoenix Suns
Dallas Mavericks
Utah Jazz
Batı Konferansı B Grubu
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies
Batı Konferansı C Grubu
San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Sacramento Kings
Doğu Konferansı A Grubu
Detroit Pistons
Toronto Raptors
Orlando Magic
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Doğu Konferansı B Grubu
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
Miami Heat
Indiana Pacers
Doğu Konferansı C Grubu
Boston Celtics
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Washington Wizards
Ligde yer alan 30 takım, 2025-26 normal sezon derecelerine göre kendi konferansları içerisinde kura yöntemiyle beşer takımdan oluşan toplam altı gruba ayrıldı.
NBA daha önce bu sezonki NBA Cup finalinin, gelecek sezon 11 Aralık tarihinde Butler Üniversitesi'nin Hinkle Fieldhouse salonunda oynanacağını da açıklamıştı.
Ligin NBA Cup finalini her yıl düzenlenen Las Vegas yerine Indianapolis'e taşıma kararı, NBA'in Las Vegas'taki genişleme planları doğrultusunda alındı. T-Mobile Arena, 2023 yılından bu yana düzenlenen tüm NBA Cup finallerine ev sahipliği yapıyordu.
Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs'ü mağlup ederek kupayı kazanan son NBA şampiyonu New York Knicks, bu yılki organizasyona son şampiyon unvanıyla katılacak.
İşte tüm 2026 NBA Cup grupları:
Batı Konferansı A Grubu
Denver Nuggets
Houston Rockets
Phoenix Suns
Dallas Mavericks
Utah Jazz
Batı Konferansı B Grubu
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies
Batı Konferansı C Grubu
San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Sacramento Kings
Doğu Konferansı A Grubu
Detroit Pistons
Toronto Raptors
Orlando Magic
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Doğu Konferansı B Grubu
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
Miami Heat
Indiana Pacers
Doğu Konferansı C Grubu
Boston Celtics
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Washington Wizards