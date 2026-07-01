Fethiyespor'a İngiltere'den stoper

2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İngiltere doğumlu savunma oyuncusu Mert Apat'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak İngiliz ekiplerinden Alfreton Town forması giyen Mert Apat ile anlaşmaya vardı. 2
2 yaşında, 1.98 boyundaki stoper kariyerinde İngiltere'de çeşitli kulüplerde forma giydi. Fethiyespor'da kulüp binasında düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı.
Mert Apat, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Apat'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2 yaşında, 1.98 boyundaki stoper kariyerinde İngiltere'de çeşitli kulüplerde forma giydi. Fethiyespor'da kulüp binasında düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı.
Mert Apat, kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Apat'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.