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Luke Kennard, Lakers'tan Suns'a takas oldu

Phoenix Suns, NBA'in en isabetli dış şutörlerinden biri olan Luke Kennard ile iki yıl, 13 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Luke Kennard, Lakers'tan Suns'a takas oldu
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Phoenix Suns, NBA'in en isabetli dış şutörlerinden biri olan Luke Kennard ile iki yıl, 13 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania, anlaşmada 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonunun da bulunduğunu aktardı.

Kennard, 2025-26 sezonunun ikinci yarısını geçirdiği Los Angeles Lakers'tan ayrılarak Phoenix'in yolunu tuttu. Deneyimli şutör, Lakers formasıyla normal sezonda çıktığı 32 maçta 23.0 dakikada 9.0 sayı, 2.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 52.7 saha içi, yüzde 44.8 üç sayı ve yüzde 91.2 serbest atış isabet oranlarıyla oynadı.

30 yaşındaki oyuncu, sezonun tamamında Atlanta Hawks ve Lakers formalarıyla toplam 78 karşılaşmada görev aldı. Kennard bu süreçte maç başına 8.4 sayı, 2.3 ribaund ve 2.2 asist üretirken, kariyerinin en yüksek saha içi isabet oranı olan yüzde 53.3 ile oynadı. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 47.8, serbest atış çizgisinden ise yüzde 91.3 isabet bulan deneyimli oyuncu, sezonu etkileyici yüzde 66.5 efektif saha içi isabet oranıyla tamamladı.

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