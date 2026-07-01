01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
01 Temmuz
Belçika-Senegal
23:00
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
15:00
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
17:00

Barça, Christensen ile devam dedi

Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 11:57
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Barça, Christensen ile devam dedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona, Andreas Christensen ile 2028'e kadar sözleşme uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper için "Kulübe katıldığından beri Danimarkalı oyuncu, taktik zekası, tecrübesi ve top hakimiyeti sayesinde kadronun değerli bir üyesi haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'ya 2022'de Chelsea'den transfer olan Christensen, İspanya ekibiyle üç İspanya LaLiga şampiyonluğu, bir İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.