Beşiktaş'ta Trossard için anlaşma!

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Leandro Trossard hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların Trossard'ın transferi için kulübü Arsenal ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Trossard, geçen sezon Arsenal formasını 50 maçta giyerken takımına 8 gol 11 asistlik katkı sağladı.
Belçikalı futbolcu, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu başarısı yaşadı.
Trossard, geçen sezon Arsenal formasını 50 maçta giyerken takımına 8 gol 11 asistlik katkı sağladı.
Belçikalı futbolcu, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu başarısı yaşadı.