30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
1-2
01 Temmuz
Fransa-İsveç
1-045'
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
1-5IPT
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
1-0
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
02:00

Beşiktaş'ta Trossard için anlaşma!

Beşiktaş'ın uzun süredir gündemde yer alan Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için kulübüyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 00:16
Beşiktaş'ta Trossard için anlaşma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Leandro Trossard hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların Trossard'ın transferi için kulübü Arsenal ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Trossard, geçen sezon Arsenal formasını 50 maçta giyerken takımına 8 gol 11 asistlik katkı sağladı.

Belçikalı futbolcu, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu başarısı yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.