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Beşiktaş yönetiminden Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Basketbol yönetimi, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret ederek geride kalan sezonu değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 19:02
Haber: AA
Beşiktaş yönetiminden Hidayet Türkoğlu'na ziyaret
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Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başkan Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez ile siyah-beyazlı erkek basketbol takımının genel menajeri Nedim Yücel de yer aldı.

Geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Arseven, Tükenmez ve Yücel, Hidayet Türkoğlu ile görüş ve düşüncelerini paylaştı.

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