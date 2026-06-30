LeBron James, Lakers'a ayrılık kararını bildirdi

NBA'de yaz döneminin en büyük transfer gelişmelerinden biri yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James, 2026-27 sezonunda NBA kariyerine devam edecek ancak Los Angeles Lakers forması giymeyecek.
ESPN'in haberine göre, LeBron James'in temsilciliğini yapan Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda NBA'de oynamaya devam edeceğini ve bu süreçte Los Angeles Lakers yönetimine kendisi olmadan yollarına devam edebileceklerini bildirdiğini açıkladı. Haberde, James'in kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtildi.
Bu gelişme, son günlerde LeBron James ile Lakers arasında yaşanan belirsizliklerin ardından geldi.
LAKERS İLE GÖRÜŞMELERE KATILMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
ESPN muhabiri Brian Windhorst, daha önce yaptığı açıklamada LeBron James'in, Los Angeles Lakers'ın tüm girişimlerine rağmen yeni sözleşme veya serbest oyunculuk süreciyle ilgili herhangi bir görüşmeye katılmadığını öne sürmüştü.
"The Rich Eisen Show" programında konuşan Windhorst, Lakers'ın yıldız oyuncuya "Seni geri istiyoruz" mesajını ilettiğini ancak James'in bir görüşme ayarlamayı kabul etmediğini ifade etmişti. Deneyimli gazeteci, Lakers'ın bu nedenle LeBron'a henüz resmi bir sözleşme teklifi dahi sunamadığını belirtmişti.
Windhorst ayrıca, James'in geleceğiyle ilgili kararını vermek için acele etmediğini ve daha önce nihai kararını ağustos ayında verebileceğini söylediğini hatırlatmıştı.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
LeBron James'in adı son dönemde özellikle Golden State Warriors ile anılırken, Miami Heat'in de yıldız oyuncu için devrede olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Rich Paul'ün ESPN'e yaptığı son açıklamayla birlikte, LeBron James'in kariyerine Los Angeles Lakers dışında devam edeceği kesinleşirken, NBA tarihinin en büyük oyuncularından birinin yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu haline geldi.
KARİYERİ
2003 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından seçilen LeBron James, 2010 sezonunda Miami Heat'e katıldı.
Miami ekibinde iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan yıldız oyuncu, daha sonra Cleveland Cavaliers'a geri dönerek burada da bir NBA şampiyonluğu kazandı.
2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, pandemi döneminde oynanan sezonda takımını şampiyonluğa taşıdı.
NBA tarihinde 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asist barajlarını aşan ilk ve tek oyuncu olma unvanını taşıyan ABD'li basketbolcu, elde ettiği şampiyonluklar ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2005 ile 2025 yılları arasında NBA All-Star organizasyonunda yer aldı. James, 2006, 2008-2018 ve 2020 yıllarında NBA Yılın Beşi'ne seçilirken, kariyerinde bir kez sayı kralı, bir kez de asist kralı oldu.
ESPN'in haberine göre, LeBron James'in temsilciliğini yapan Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda NBA'de oynamaya devam edeceğini ve bu süreçte Los Angeles Lakers yönetimine kendisi olmadan yollarına devam edebileceklerini bildirdiğini açıkladı. Haberde, James'in kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtildi.
Bu gelişme, son günlerde LeBron James ile Lakers arasında yaşanan belirsizliklerin ardından geldi.
LAKERS İLE GÖRÜŞMELERE KATILMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
ESPN muhabiri Brian Windhorst, daha önce yaptığı açıklamada LeBron James'in, Los Angeles Lakers'ın tüm girişimlerine rağmen yeni sözleşme veya serbest oyunculuk süreciyle ilgili herhangi bir görüşmeye katılmadığını öne sürmüştü.
"The Rich Eisen Show" programında konuşan Windhorst, Lakers'ın yıldız oyuncuya "Seni geri istiyoruz" mesajını ilettiğini ancak James'in bir görüşme ayarlamayı kabul etmediğini ifade etmişti. Deneyimli gazeteci, Lakers'ın bu nedenle LeBron'a henüz resmi bir sözleşme teklifi dahi sunamadığını belirtmişti.
Windhorst ayrıca, James'in geleceğiyle ilgili kararını vermek için acele etmediğini ve daha önce nihai kararını ağustos ayında verebileceğini söylediğini hatırlatmıştı.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
LeBron James'in adı son dönemde özellikle Golden State Warriors ile anılırken, Miami Heat'in de yıldız oyuncu için devrede olabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.
Rich Paul'ün ESPN'e yaptığı son açıklamayla birlikte, LeBron James'in kariyerine Los Angeles Lakers dışında devam edeceği kesinleşirken, NBA tarihinin en büyük oyuncularından birinin yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu haline geldi.
KARİYERİ
2003 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından seçilen LeBron James, 2010 sezonunda Miami Heat'e katıldı.
Miami ekibinde iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan yıldız oyuncu, daha sonra Cleveland Cavaliers'a geri dönerek burada da bir NBA şampiyonluğu kazandı.
2018 yılında Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, pandemi döneminde oynanan sezonda takımını şampiyonluğa taşıdı.
NBA tarihinde 30 bin sayı, 10 bin ribaund ve 10 bin asist barajlarını aşan ilk ve tek oyuncu olma unvanını taşıyan ABD'li basketbolcu, elde ettiği şampiyonluklar ve MVP ödüllerinin yanı sıra 2005 ile 2025 yılları arasında NBA All-Star organizasyonunda yer aldı. James, 2006, 2008-2018 ve 2020 yıllarında NBA Yılın Beşi'ne seçilirken, kariyerinde bir kez sayı kralı, bir kez de asist kralı oldu.