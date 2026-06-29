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Nico Paz, Como'da kaldı!

Real Madrid, Nico Paz transferi için Como ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nico Paz, Como'da kaldı!
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La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Nico Paz'ın geleceği netlik kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid, Nico Paz'ın gelecek sezon Como forması giymeye devam edeceğini açıkladı.

Bu transferin oyuncunun kendi isteği üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Real Madrid'in 2027-2028 sezonu için tek taraflı geri satın alma seçeneği olduğu vurgulandı.

PAZ: "ÇOK MUTLUYUM"

Como'nun Paz'ı açıkladığı videoda ise yıldız futbolcu, "Merhaba Comolular, sizinle birlikte bir yıl daha Como'da kalacağımı duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok heyecanlıyım ve yeni sezonun başlamasını, sizleri yeniden statta görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Forza Como." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan 21 yaşındaki Nico Paz, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

BABASI NE DEMİŞTİ?

Nico Paz'ın babası Pablo Paz'dan da sürece dair açıklama gelmişti. Baba Paz, "Como, onun için en iyi seçenek. Como ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyordu. Bu seçimden çok memnunuz." demişti.

"Real Madrid'in gelecek yıldan itibaren Nico için bir geri alım hakkı bulunuyor." diyen Pablo Paz, "Geri alım opsiyonu ile Real Madrid'e geri dönebilir ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Buraya gerçekten çok değer veriyor, çok sevildiğini hissediyor ve Como'da kalmaktan son derece mutlu. Ortam, takım, teknik direktör, kulübün projesi ve şehir dolayısıyla seçiminden memnun. Kısacası kendisini tamamen Como'nun bir parçası olarak görüyor ve çok mutlu. Como, onun için en iyi seçenek." sözlerini sarf etmişti.

 

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