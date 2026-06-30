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Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardı

Mardin 1969 Spor, savunma oyuncusu Uğur Adem Gezer ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 19:44 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 00:44
Haber: AA
Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Uğur Adem Gezer ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Uğur Adem Gezer'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uğur Adem Gezer ile 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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