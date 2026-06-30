Inter'de iki futbolcuya veda

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, iki futbolcusuna veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan temsilcisi, sözleşmeleri biten 38 yaşındaki savunma oyuncusu Francesco Acerbi 37 yaşındaki kaleci Yann Sommer'e veda etti ve teşekkür etti.
Acerbi, geçen sezon Inter'de 26 maçta süre buldu. Geçen yıl Inter'in kalesini 43 maçta koruyan İsviçreli Sommer ise 19 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 42 gol gördü.
Acerbi, geçen sezon Inter'de 26 maçta süre buldu. Geçen yıl Inter'in kalesini 43 maçta koruyan İsviçreli Sommer ise 19 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 42 gol gördü.