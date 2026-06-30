Galatasaray'da Jelert'e kulüp aranıyor

Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert'e yeni kulüp arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezonu Southampton'da kiralık geçiren Elias Jelert, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Yönetimin çok sayıda menajerle görüşme halinde olduğu ve Danimarkalı sağ beke takım bulunması için çalışıldığı öğrenildi.
Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.