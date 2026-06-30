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Galatasaray'da Jelert'e kulüp aranıyor

Galatasaray, yeni sezonda kadroda düşünmediği Elias Jelert'e kulüp arıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 10:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Jelert'e kulüp aranıyor
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Galatasaray, Danimarkalı futbolcusu Elias Jelert'e yeni kulüp arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonu Southampton'da kiralık geçiren Elias Jelert, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Yönetimin çok sayıda menajerle görüşme halinde olduğu ve Danimarkalı sağ beke takım bulunması için çalışıldığı öğrenildi.

Elias Jelert, geçen sezon kiralık gittiği Southampton'da 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

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