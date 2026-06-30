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Jürgen Klopp: "Yeniden başlamak lazım"

Jürgen Klopp, Almanya'nın Paraguay'a elendiği maçı ve adının milli takım teknik direktörlüğü için geçmesini değerlendirdi.

calendar 30 Haziran 2026 10:25
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Jürgen Klopp: 'Yeniden başlamak lazım'
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Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılar sonucunda elenmesinin ardından ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, maç sonu yayınına Jürgen Klopp'un sözleri damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MagentaTV'de yorumculuk yapan Klopp, Almanya'nın Dünya Kupası'na veda ettiği gecede teknik direktör tartışmalarına girmek istemediğini açık şekilde dile getirdi.

"BU DURUMU YÜZ KERE YAŞAMIŞ TEK KİŞİYİM"

Almanya Milli Takımı'nın Paraguay karşısında aldığı acı yenilginin ardından kameraların karşısına geçen Klopp, yaşanan anın duygusal ağırlığına dikkat çekti.

Eski Liverpool teknik direktörü, "Burada duran ve bu durumu yüz kere yaşamış tek kişi benim" ifadelerini kullandı.

Klopp, bu duyguyu Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan büyük mağlubiyetlerle kıyasladı ve "Orada durmak ve sonra kelimeler bulmak" sözleriyle böyle anlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, "Şu anda söylenenleri ideal durumda doğrudan tekrar unuturdum" diyerek maç sonu yapılan sıcak değerlendirmelere fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

"BENİM ADIMIN GEÇMESİNİ ANLIYORUM"

Almanya'da Julian Nagelsmann'ın geleceği tartışma konusu olurken, Klopp'un ismi de her teknik direktör gündeminde olduğu gibi yeniden öne çıktı.

Klopp, bu durumun farkında olduğunu ancak konuşulacak zamanın şimdi olmadığını söyledi.

Alman teknik adam, "Bunu anlıyorum, milli takım teknik direktörü hakkında konuşulduğunda benim adımın herhangi bir şekilde anılmasını. Ama bunun gerçekten bunun hakkında konuşulacak an olmadığını düşünüyorum" dedi.

"BURADA DURMAM BİR TUHAFLIK"

Jürgen Klopp, turnuva boyunca MagentaTV'de yorumculuk yaparken Julian Nagelsmann'ın durumuna oldukça yakın bir pozisyonda bulunmasına da değindi.

Turnuvanın başında yaptığı meşhur "Henüz" çıkışıyla Nagelsmann'ı açıklama yapmak zorunda bırakan Klopp, içinde bulunduğu durumun ilginçliğini kabul etti. Klopp, "Şimdi burada durmam bir tuhaflık" ifadelerini kullandı.

Klopp, Alman Futbol Federasyonu çevresinden gelen açıklamaları da gördüğünü belirtti. Tecrübeli isim, "Julian ne söylediyse onu söyledi. Rudi Völler de buna dair ne söylediyse onu söyledi..." açıklamasını yaptı.

"ERTESİ GÜN HERKES BİR KEZ DAHA DÜŞÜNMÜŞ OLACAK"

Jürgen Klopp, yaşanan hayal kırıklığının ardından kararların aceleyle verilmemesi gerektiğini ima etti.

Klopp, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Hayatta en önemli şey, bir şey meydana geldiğinde, onunla nasıl başa çıkılacağı üzerine düşünmektir. Ve ertesi gün herkes bir kez daha düşünmüş olacak; oradan tekrar başlarız."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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