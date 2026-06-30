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Galatasaray'da Icardi ve Lemina belirsizliği!

Galatasaray'da sözleşmeleri biten Mauro Icardi ve Mario Lemina konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Galatasaray'ın yabancı kuralıyla ilgili TFF'den beklediği açıklama gelmedi. İşte yaşananlar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 12:21
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Icardi ve Lemina belirsizliği!
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Galatasaray'da Mauro Icardi ile birlikte Mario Lemina'nın sözleşmeleri bugün sona eriyor. [30 Haziran 2026 Salı] Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray, yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi'den ise henüz yanıt alamadı.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Galatasaray, sözleşmeleri biten Lemina ve Icardi ile ilgili TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili vereceği kararı bekliyordu ancak TFF'den beklenen açıklama gelmedi.

TFF AÇIKLADI: 10+4 DEVAM

Galatasaray, yabancı kuralı için gündeme gelen 12+2 veya 12+4 gibi formüllerinin devreye girmesi halinde iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyordu ancak TFF, 10+4 kuralının devam edeceğini resmi olarak duyurdu.

GELECEKLERİ NE OLACAK?

Bu gelişme ve TFF'nin resmi açıklamasının ardından Galatasaray'da Lemina ve Icardi'nin gelecekleri büyük bir merak konusu oldu.

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