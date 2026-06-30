Carlo Ancelotti: 'Eksiksiz oynadık!'

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından Neymar'ı neden oyuna almadığını açıkladı.
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Karşılaşma boyunca sakin kaldıklarını ifade eden Ancelotti, Japonya'nın güçlü bir rakip olduğunun altını çizdi.
İtalyan teknik adam, "Sabırsız davranmadık. Hem sahada hem de kulübede birçok alternatifimiz vardı. Japonya kolay bir rakip değil; çok iyi organize olan ve yüksek tempoda oynayan bir ekip." dedi.
Neymar'ın neden yedek beklediğine de açıklık getiren Ancelotti, "Neymar'ı uzatma dakikaları için saklıyordum. İkinci golü bulamasaydık, 105. dakikada oyuna girecekti. Takım iyi oynadığı için oyun düzenimizi bozmak istemedim." ifadelerini kullandı.
"İlk yarıda zorlandık"
Carlo Ancelotti, maçta eksiksiz bir performans sergilemelerine rağmen ilk devrede zorlandıklarını, "Bence eksiksiz bir maç performansı sergiledik fakat rakibimiz de mücadeleye güçlü başladı ve bizi gerçekten zorladı. Ancak ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyunla maçı kazanmayı bildik." dedi.
Japonya'yı övdü
Ancelotti, konuşmasının devamında Japonya hakkında, "Japonya, çok organize ve son derece güçlü bir anlayışa sahip bir takım. Bizi yenmeye çok yaklaşmışlardı. Ayrıca muazzam bir fiziksel güce de sahiplerdi." diyerek rakiplerinden övgüyle bahsetti.
Oyuncularını tebrik etti
İtalyan çalıştırıcı, mücadelede ilk gollerini atan Gabriel Martinelli için, "Kendisi, bir oyuncu olarak büyük bir yeteneğe sahip ve bu özelliği bizim için oldukça işe yaradı. Rakip oyunculara sahada yaptığı baskı da mükemmeldi." ifadelerini kullandı.
Ancelotti, son olarak Brezilya'ya hem galibiyeti hem de turu getiren Casemiro hakkında ise, "O, gerçek bir kaptan ve rakip kale önünde çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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