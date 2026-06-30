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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Carlo Ancelotti: "Eksiksiz oynadık!"

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Japonya'yı 90+6'da eledikleri maç sonrası konuştu.

calendar 30 Haziran 2026 10:09
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Carlo Ancelotti: 'Eksiksiz oynadık!'
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Japonya'yı uzatma dakikalarında 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından Neymar'ı neden oyuna almadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşma boyunca sakin kaldıklarını ifade eden Ancelotti, Japonya'nın güçlü bir rakip olduğunun altını çizdi.

İtalyan teknik adam, "Sabırsız davranmadık. Hem sahada hem de kulübede birçok alternatifimiz vardı. Japonya kolay bir rakip değil; çok iyi organize olan ve yüksek tempoda oynayan bir ekip." dedi.

Neymar'ın neden yedek beklediğine de açıklık getiren Ancelotti, "Neymar'ı uzatma dakikaları için saklıyordum. İkinci golü bulamasaydık, 105. dakikada oyuna girecekti. Takım iyi oynadığı için oyun düzenimizi bozmak istemedim." ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda zorlandık"

Carlo Ancelotti, maçta eksiksiz bir performans sergilemelerine rağmen ilk devrede zorlandıklarını, "Bence eksiksiz bir maç performansı sergiledik fakat rakibimiz de mücadeleye güçlü başladı ve bizi gerçekten zorladı. Ancak ikinci yarıda ortaya koyduğumuz oyunla maçı kazanmayı bildik." dedi.

Japonya'yı övdü

Ancelotti, konuşmasının devamında Japonya hakkında, "Japonya, çok organize ve son derece güçlü bir anlayışa sahip bir takım. Bizi yenmeye çok yaklaşmışlardı. Ayrıca muazzam bir fiziksel güce de sahiplerdi." diyerek rakiplerinden övgüyle bahsetti.

Oyuncularını tebrik etti

İtalyan çalıştırıcı, mücadelede ilk gollerini atan Gabriel Martinelli için, "Kendisi, bir oyuncu olarak büyük bir yeteneğe sahip ve bu özelliği bizim için oldukça işe yaradı. Rakip oyunculara sahada yaptığı baskı da mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, son olarak Brezilya'ya hem galibiyeti hem de turu getiren Casemiro hakkında ise, "O, gerçek bir kaptan ve rakip kale önünde çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu bize gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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