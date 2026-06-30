Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Joshua Kimmich: "Bu yenilginin bahanesi yok!"

Almanya Milli Takım kaptanı Joshua Kimmich, Paraguay'a elendikleri maçın ardından konuştu.

calendar 30 Haziran 2026 10:01
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Joshua Kimmich: 'Bu yenilginin bahanesi yok!'
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup olan Almanya'nın kaptanı Joshua Kimmich, "Yine işi berbat ettik ve maalesef tekrar elendik." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçtan sonra basına konuşan Kimmich, ilk yarıda neredeyse hiç gol pozisyonu yakalayamadıklarını belirtti.

İkinci yarıda çok daha fazla topu ceza sahasına göndermek istediklerini vurgulayan Kimmich, "Çok daha fazla orta yapmak istedik ve maçı 1-1'e getiren golü de bu şekilde bulduk. Rakibe daha fazla baskı yapmak, daha fazla sorun çıkarmak istedik. Bence ilk yarıda savunulmamız çok kolaydı. İkinci yarıda ise zaman zaman daha etkiliydik, 1-1'den sonra 2-1'i bulmak için oldukça iyi bir fırsatımız da oldu." ifadelerini kullandı.

"Elenmeyi hak etmişsindir"

Grubunda 3. olan bir takıma elenmelerine öz eleştiri getiren Kimmich, şunları söyledi:

"Sahada oynayanlar, biz oyuncularız ve Paraguay gibi bir rakibi yenebilecek kaliteye sahip olmamız gerekir. Tüm saygımla söylüyorum. Paraguay'ın kötü olup olmadığını bilmiyordum ama sonuçta kendi grubundan üçüncü olarak çıkmış bir takım. Böyle bir rakibe karşı maçı kazanmayı kendimizden beklemeliyiz. Bugün hiç kimse hakemi suçlamayı ya da penaltı atışlarını bahane etmeyi düşünmemeliyiz. Eğer 120 dakika boyunca maçı kazanmayı başaramıyorsan, elenmeyi hak etmişsindir. Böyle bir rakibe karşı şans ya da şanssızlığa bağlı olmamalısın; takım olarak rakibi açık şekilde yenebilecek kaliteye sahip olmalısın."

"Yine işi berbat ettik"

Dört yıl önceki 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamanın kariyerinin en zor günü olduğunu söylemesinin ardından, "2026'da son 32 turunda Paraguay'a elendikten sonraki hisleri hakkında ve üst üste üç Dünya Kupası'nda da son 16 turuna kalamamakla" ilgili düşünceleri sorulan Kimmich, şöyle konuştu:

"Karşılaştırmak zor. Evet, çok kötü. Elbette iyi hissettirmiyor. Az önce de söyledim. Çocukken milli takımı izlediğinizde hep yarı final, final, dünya şampiyonluğu gibi büyük başarılar vardı. Bu, insanı da çok etkiliyordu ve milli takımla birlikte heyecanlanmasını sağlıyordu. Biz de bugün çocuklara ve evde bizi izleyen insanlara bunu vermek isterdik. Ama yine başaramadık. İnsanların kendilerini özdeşleştirebileceği bir coşku yaratamadık. Çünkü günün sonunda mesele her zaman başarıdır. Sekiz yıl içinde insanın rolü ve sorumluluğu da büyüyor. Bu yüzden kaptan olarak elenmek benim için daha da ağır bir durum. Çünkü grup için büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Ben bu sorumluluğu hissediyorum. Sahada olan hepimizin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, suçu başkalarında aramamalıyız. Sonuçta rakibi yenemediğimiz için yine işi berbat ettik ve maalesef tekrar elendik."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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