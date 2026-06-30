Joshua Kimmich: 'Bu yenilginin bahanesi yok!'

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından 4-3 mağlup olan Almanya'nın kaptanı Joshua Kimmich, "Yine işi berbat ettik ve maalesef tekrar elendik." dedi.
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Maçtan sonra basına konuşan Kimmich, ilk yarıda neredeyse hiç gol pozisyonu yakalayamadıklarını belirtti.
İkinci yarıda çok daha fazla topu ceza sahasına göndermek istediklerini vurgulayan Kimmich, "Çok daha fazla orta yapmak istedik ve maçı 1-1'e getiren golü de bu şekilde bulduk. Rakibe daha fazla baskı yapmak, daha fazla sorun çıkarmak istedik. Bence ilk yarıda savunulmamız çok kolaydı. İkinci yarıda ise zaman zaman daha etkiliydik, 1-1'den sonra 2-1'i bulmak için oldukça iyi bir fırsatımız da oldu." ifadelerini kullandı.
"Elenmeyi hak etmişsindir"
Grubunda 3. olan bir takıma elenmelerine öz eleştiri getiren Kimmich, şunları söyledi:
"Sahada oynayanlar, biz oyuncularız ve Paraguay gibi bir rakibi yenebilecek kaliteye sahip olmamız gerekir. Tüm saygımla söylüyorum. Paraguay'ın kötü olup olmadığını bilmiyordum ama sonuçta kendi grubundan üçüncü olarak çıkmış bir takım. Böyle bir rakibe karşı maçı kazanmayı kendimizden beklemeliyiz. Bugün hiç kimse hakemi suçlamayı ya da penaltı atışlarını bahane etmeyi düşünmemeliyiz. Eğer 120 dakika boyunca maçı kazanmayı başaramıyorsan, elenmeyi hak etmişsindir. Böyle bir rakibe karşı şans ya da şanssızlığa bağlı olmamalısın; takım olarak rakibi açık şekilde yenebilecek kaliteye sahip olmalısın."
"Yine işi berbat ettik"
Dört yıl önceki 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamanın kariyerinin en zor günü olduğunu söylemesinin ardından, "2026'da son 32 turunda Paraguay'a elendikten sonraki hisleri hakkında ve üst üste üç Dünya Kupası'nda da son 16 turuna kalamamakla" ilgili düşünceleri sorulan Kimmich, şöyle konuştu:
"Karşılaştırmak zor. Evet, çok kötü. Elbette iyi hissettirmiyor. Az önce de söyledim. Çocukken milli takımı izlediğinizde hep yarı final, final, dünya şampiyonluğu gibi büyük başarılar vardı. Bu, insanı da çok etkiliyordu ve milli takımla birlikte heyecanlanmasını sağlıyordu. Biz de bugün çocuklara ve evde bizi izleyen insanlara bunu vermek isterdik. Ama yine başaramadık. İnsanların kendilerini özdeşleştirebileceği bir coşku yaratamadık. Çünkü günün sonunda mesele her zaman başarıdır. Sekiz yıl içinde insanın rolü ve sorumluluğu da büyüyor. Bu yüzden kaptan olarak elenmek benim için daha da ağır bir durum. Çünkü grup için büyük bir sorumluluk taşıyorsunuz. Ben bu sorumluluğu hissediyorum. Sahada olan hepimizin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi, suçu başkalarında aramamalıyız. Sonuçta rakibi yenemediğimiz için yine işi berbat ettik ve maalesef tekrar elendik."
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