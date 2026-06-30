Kristaps Porzingis, 2 yıllık 40 milyon dolarlık kontratla Warriors'ta kaldı

Golden State Warriors, Kristaps Porzingis ile 2 yıl 40 milyon dolar değerinde yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Shams Charania (ESPN) tarafından duyurulan habere göre Warriors, Porzingis'i geçtiğimiz sezon takas döneminin son günlerinde Atlanta Hawks'tan kadrosuna katmıştı.
Latviyalı uzun, Warriors formasıyla çıktığı 15 maçta 23.7 dakikada 16.1 sayı, 5.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %31.1 isabet oranıyla oynadı.
Golden State ayrıca bu yaz serbest oyuncu döneminde tecrübeli uzun Al Horford ile de yeniden anlaşmaya vardı.
Haberde, Porzingis'e verilen bu yeni sözleşmenin ardından Warriors'ın, LeBron James'e tam vergiden muaf orta seviye istisna (non-taxpayer mid-level exception) teklif etme ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade edildi.
Latviyalı uzun, Warriors formasıyla çıktığı 15 maçta 23.7 dakikada 16.1 sayı, 5.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %31.1 isabet oranıyla oynadı.
Golden State ayrıca bu yaz serbest oyuncu döneminde tecrübeli uzun Al Horford ile de yeniden anlaşmaya vardı.
Haberde, Porzingis'e verilen bu yeni sözleşmenin ardından Warriors'ın, LeBron James'e tam vergiden muaf orta seviye istisna (non-taxpayer mid-level exception) teklif etme ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade edildi.