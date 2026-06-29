Haber Tarihi: 29 Haziran 2026 17:58 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 17:58

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 29 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turları heyecanı başlıyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 29 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Abone Ol
Evet, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Dünya Kupası'nda son 32 turu kapsamında iki karşılaşma oynanacak.
29 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı

Bugün oynanacak son 32 turu maçları şöyle:

Brezilya - Paraguay
Uruguay - İspanya

Kazanan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.

Bugün hangi maç öne çıkıyor?

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Uruguay - İspanya mücadelesi olacak. İki güçlü futbol ülkesi, çeyrek finale bir adım daha yaklaşabilmek için sahaya çıkacak.

Bir diğer önemli mücadelede ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, Paraguay karşısında tur arayacak.


Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.

Karşılaşmalarda:

90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.
Uzatmalarda da beraberlik devam ederse seri penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirleniyor.
Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları, Türkiye'de turnuvanın resmi yayıncısı tarafından canlı olarak ekranlara getiriliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri güncel yayın akışından takip edilebiliyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Dünya Kupası'nda son 32 turu kapsamında Brezilya-Paraguay ve Uruguay-İspanya maçları oynanacak. Futbolseverler, turnuvanın eleme aşamasındaki kritik mücadeleleri gün boyunca takip edebilecek.

Diğer Haberler

Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı RAMS Başakşehir Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 29 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı Gündem Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 29 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Dünya Kupası Son 32 Tek Maç mı? Rövanş Var mı? Gündem Dünya Kupası Son 32 Tek Maç mı? Rövanş Var mı?
Eyüpspor'da yeni dönem: Özhan Pulat resmen açıklandı Eyüpspor Eyüpspor'da yeni dönem: Özhan Pulat resmen açıklandı
Chelsea'den Enzo Maresca'ya olay tepki! Chelsea Chelsea'den Enzo Maresca'ya olay tepki!
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Al-Misehal istifa etti Dünya Futbolu Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Al-Misehal istifa etti
Kolo Muani, Juventus'a geri dönüyor! Juventus Kolo Muani, Juventus'a geri dönüyor!
Kayserispor genç yıldızı ile sözleşme imzaladı Spor Toto 1. Lig Kayserispor genç yıldızı ile sözleşme imzaladı
RESMİ: Manchester City'de Enzo Maresca dönemi Manchester City RESMİ: Manchester City'de Enzo Maresca dönemi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Aziz Yıldırım öfkelendi: "Satmam, sattırmam!"
2
Yabancı kuralı değişecek mi? TFF'den yeni karar
3
Aziz Yıldırım: "Bu paraya Sörloth alırız!"
4
Real Madrid'de transfer için Camavinga'ya veda!
5
Milan'da rekor transfer sonrası veda!
6
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için teklif hazırlığı
7
Aziz Yıldırım: "Transferler yetişecek"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.