Haber Tarihi: 29 Haziran 2026 17:58 -
Güncelleme Tarihi:
29 Haziran 2026 17:58
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 29 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turları heyecanı başlıyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün maç programını araştırıyor.
Evet, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Dünya Kupası'nda son 32 turu kapsamında iki karşılaşma oynanacak.
29 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programıBugün oynanacak son 32 turu maçları şöyle:Brezilya - ParaguayUruguay - İspanyaKazanan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.Bugün hangi maç öne çıkıyor?Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Uruguay - İspanya mücadelesi olacak. İki güçlü futbol ülkesi, çeyrek finale bir adım daha yaklaşabilmek için sahaya çıkacak.Bir diğer önemli mücadelede ise turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, Paraguay karşısında tur arayacak.
Dünya Kupası son 32 turu nasıl oynanıyor?2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu tek maç eleme sistemiyle oynanıyor.Karşılaşmalarda:90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.Uzatmalarda da beraberlik devam ederse seri penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirleniyor.Dünya Kupası maçları hangi kanalda?2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları, Türkiye'de turnuvanın resmi yayıncısı tarafından canlı olarak ekranlara getiriliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri güncel yayın akışından takip edilebiliyor.Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?Evet. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Dünya Kupası'nda son 32 turu kapsamında Brezilya-Paraguay ve Uruguay-İspanya maçları oynanacak. Futbolseverler, turnuvanın eleme aşamasındaki kritik mücadeleleri gün boyunca takip edebilecek.
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