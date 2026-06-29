Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, 37 yaşındaki kaleci Volkan Babacan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Volkan Babacan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Başakşehir, Volkan Babacan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
RAMS Başakşehir FK, kaleci Volkan Babacan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
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