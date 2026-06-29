Zenit, Felipe Augusto'yu açıkladı

Rusya takımlarından Zenit, Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus ekibi, 22 yaşındaki Brezilyalı forvet için bordo-mavili kulüple anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
TRABZONSPOR, 20 MİLYON EURO KAZANACAK
Öte yandan Trabzonspor, Zenit'e imza atan Felipe Augusto'nun bonservis bedelini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor, Felipe Augusto'yu yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
TRABZONSPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Bordo-mavili kulüp, Augusto için veda paylaşımı da yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Bazı vedalar, geçirilen zamandan değil; kurulan bağdan dolayı anlam taşır. Bu armaya duyduğun aidiyet ve geride bıraktığın unutulmaz izler için teşekkürler Felipe"
Öte yandan Augusto, Zenit'e imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Trabzonspor'a 2025 yazında imza atan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, forma giydiği tek sezonda takımına süre aldığı 40 maçta 15 gollük skor katkısı sağladı.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine ülkesi takımı Corinthians'ta başlayan Felipe Augusto, Belçika ekibi Cercle Brugge'de de görev yapmıştı.
TRABZONSPOR, 20 MİLYON EURO KAZANACAK
Öte yandan Trabzonspor, Zenit'e imza atan Felipe Augusto'nun bonservis bedelini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor, Felipe Augusto'yu yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
TRABZONSPOR'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Bordo-mavili kulüp, Augusto için veda paylaşımı da yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
"Bazı vedalar, geçirilen zamandan değil; kurulan bağdan dolayı anlam taşır. Bu armaya duyduğun aidiyet ve geride bıraktığın unutulmaz izler için teşekkürler Felipe"
"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"
📲 Trabzonspor'un paylaşımı: "Bazı vedalar, geçirilen zamandan değil; kurulan bağdan dolayı anlam taşır.
Bu armaya duyduğun aidiyet ve geride bıraktığın unutulmaz izler için teşekkürler Felipe ❤️💙" pic.twitter.com/QqKgfDSloE https://t.co/WvKA82RYpJ
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Öte yandan Augusto, Zenit'e imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerimde büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Belçika ve Türkiye'de oynadım. Dolayısıyla Avrupa futbolunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bu benim için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Trabzonspor'a 2025 yazında imza atan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, forma giydiği tek sezonda takımına süre aldığı 40 maçta 15 gollük skor katkısı sağladı.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine ülkesi takımı Corinthians'ta başlayan Felipe Augusto, Belçika ekibi Cercle Brugge'de de görev yapmıştı.