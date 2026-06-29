Zenit, Felipe Augusto'yu açıkladı

📲 Trabzonspor'un paylaşımı: "Bazı vedalar, geçirilen zamandan değil; kurulan bağdan dolayı anlam taşır.



Bu armaya duyduğun aidiyet ve geride bıraktığın unutulmaz izler için teşekkürler Felipe ❤️💙" pic.twitter.com/QqKgfDSloE https://t.co/WvKA82RYpJ



— Sporx (@sporx) June 29, 2026