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Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı

Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'da Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme uzattı
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Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sanal medya hesabından duyuruldu.

İç Anadolu ekibinin açıklamasında, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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