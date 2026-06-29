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Osimhen'in yakın dostu Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlıların, Peter Olayinka'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı belirtildi.

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calendar 29 Haziran 2026 12:14 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 12:16
Haber: Sabah
Osimhen'in yakın dostu Süper Lig'e geliyor!
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Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlıların, Nijeryalı futbolcu Peter Olayinka'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OLAYINKA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Erzurumspor'un hücum hattını güçlendirmek için Peter Olayinka ismini gündemine aldığı belirtildi. Lacivert-beyazlıların, oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.

SEZONA KIZILYILDIZ'DA BAŞLADI

Peter Olayinka, sezona Kızılyıldız formasıyla başladı. Nijeryalı futbolcu, daha sonra Güney Kıbrıs ekibi APOEL'e transfer oldu.

26 MAÇTA 4 GOL

Olayinka, sezon genelinde toplam 26 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

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