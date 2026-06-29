Osimhen'in yakın dostu Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlıların, Nijeryalı futbolcu Peter Olayinka'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OLAYINKA İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Erzurumspor'un hücum hattını güçlendirmek için Peter Olayinka ismini gündemine aldığı belirtildi. Lacivert-beyazlıların, oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.
SEZONA KIZILYILDIZ'DA BAŞLADI
Peter Olayinka, sezona Kızılyıldız formasıyla başladı. Nijeryalı futbolcu, daha sonra Güney Kıbrıs ekibi APOEL'e transfer oldu.
26 MAÇTA 4 GOL
Olayinka, sezon genelinde toplam 26 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.
Erzurumspor'un hücum hattını güçlendirmek için Peter Olayinka ismini gündemine aldığı belirtildi. Lacivert-beyazlıların, oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.
SEZONA KIZILYILDIZ'DA BAŞLADI
Peter Olayinka, sezona Kızılyıldız formasıyla başladı. Nijeryalı futbolcu, daha sonra Güney Kıbrıs ekibi APOEL'e transfer oldu.
26 MAÇTA 4 GOL
Olayinka, sezon genelinde toplam 26 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.