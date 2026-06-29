Fuat Çapa, kaleci transferini açıkladı

Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transfer hareketliliği devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlı kulübün Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsun Hedef Halk gazetesine açıklamalarda bulunarak kaleci transferi hakkında bilgi verdi. Çapa, Bilal Bayazıt transferinin tamamlandığını ve oyuncunun takıma katılacağını açıkladı.
Kayserispor forması giyen kaleci Bilal Bayazıt'ın Samsunspor'a transfer olduğu belirtilirken, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi.
"İLK İDMANDA OLACAK"
Fuat Çapa, takımın yeni sezon planlamasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Fatih Kaya transferiyle ilk ismi açıklamıştık. Takımımız pazar günü Samsun'da toplanacak ve yeni sezonun ilk idmanını pazartesi günü yapacağız. Kaleci Bilal Bayazıt da çarşamba günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçip, imzayı atıp pazartesi günkü ilk idmanda olacak. Ayrıca sürpriz bir yerli oyuncu da yine antrenmanda olacak. Onun da son görüşmelerini yapıyoruz."
SÜRPRİZ TRANSFER HAZIRLIĞI
Açıklamada ayrıca Samsunspor'un kadro planlamasında bir yerli oyuncu transferi için de görüşmelerin sürdüğü ve bu ismin de kısa süre içinde açıklanabileceği ifade edildi.
Kayserispor forması giyen kaleci Bilal Bayazıt'ın Samsunspor'a transfer olduğu belirtilirken, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi.
"İLK İDMANDA OLACAK"
Fuat Çapa, takımın yeni sezon planlamasına ilişkin şu bilgileri verdi: "Fatih Kaya transferiyle ilk ismi açıklamıştık. Takımımız pazar günü Samsun'da toplanacak ve yeni sezonun ilk idmanını pazartesi günü yapacağız. Kaleci Bilal Bayazıt da çarşamba günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçip, imzayı atıp pazartesi günkü ilk idmanda olacak. Ayrıca sürpriz bir yerli oyuncu da yine antrenmanda olacak. Onun da son görüşmelerini yapıyoruz."
SÜRPRİZ TRANSFER HAZIRLIĞI
Açıklamada ayrıca Samsunspor'un kadro planlamasında bir yerli oyuncu transferi için de görüşmelerin sürdüğü ve bu ismin de kısa süre içinde açıklanabileceği ifade edildi.