Fenerbahçe'den Diego Carlos için hukuki adım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sağlık kontrolüne katılmayan Diego Carlos için notere tutanak tutturduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 11:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Diego Carlos için hukuki adım
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli teknik adam, sağlık kontrollerine katılmayan Diego Carlos ile ilgili de konuştu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için daha önce, "23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir." açıklamasını yapmıştı.

33 yaşındaki Carlos, geçen sezon kiralandığı Como'da 31 maçta süre buldu. Carlos, bu maçlarda 1 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.

 

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