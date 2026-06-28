Real Madrid'de transfer için Camavinga'ya veda!

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GERÇEKLEŞEN TRANSFERLER
İspanyol devi, şu ana kadar; Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella gibi isimleri resmi olarak kadrosuna kattı. Real Madrid'in, Inter'den Denzel Dumfries'i de serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.
MOU'DAN TRANSFER TALEBİ
Real Madrid'in teknik direktörü Mourinho, bu imzaların ardından savunma ve orta sahaya takviye istiyor.
SATIŞ GEREKİYOR
AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Mourinho'nun bu transfer taleplerini karşılamak için oyuncu satmak zorunda ve bu durumu Portekizli teknik direktöre bildirdi.
CAMAVINGA SATIŞ LİSTESİNDE
Real Madrid'de satış için öne çıkan aday ise Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga. Real Madrid, Fransız futbolcunun olası satışından en az 60 milyon euro bekliyor.
SON KARAR MOURINHO'DA
23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda son kararı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho verecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Türkiye'den Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Camavinga'nın adı Inter ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Camavinga'nın, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
İspanyol devi, şu ana kadar; Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella gibi isimleri resmi olarak kadrosuna kattı. Real Madrid'in, Inter'den Denzel Dumfries'i de serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katması bekleniyor.
MOU'DAN TRANSFER TALEBİ
Real Madrid'in teknik direktörü Mourinho, bu imzaların ardından savunma ve orta sahaya takviye istiyor.
SATIŞ GEREKİYOR
AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Mourinho'nun bu transfer taleplerini karşılamak için oyuncu satmak zorunda ve bu durumu Portekizli teknik direktöre bildirdi.
CAMAVINGA SATIŞ LİSTESİNDE
Real Madrid'de satış için öne çıkan aday ise Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga. Real Madrid, Fransız futbolcunun olası satışından en az 60 milyon euro bekliyor.
SON KARAR MOURINHO'DA
23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda son kararı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho verecek.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Türkiye'den Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Camavinga'nın adı Inter ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Camavinga'nın, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.