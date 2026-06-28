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Fenerbahçe'den Skriniar için izin yok!

Fenerbahçe, Benfica'nın gündemine gelen Milan Skriniar'ı kesinlikle satmak istemiyor. Skriniar, sarı-lacivertlilerde "Dokunulmaz" olarak görülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 13:19
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Skriniar için izin yok!
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Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar için Benfica iddiası gündeme geldi.

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FENERBAHÇE'DE "DOKUNULMAZ"

Fenerbahçe ise Skriniar'ı kesinlikle bırakmak istemiyor. 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'de hem yönetim hem de teknik heyet tarafından, "Dokunulmaz" olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de dokunulmaz olarak görülen Slovak savunma oyuncusunun da sarı-lacivertlilerde çok mutlu olduğu öğrenildi.



MARIO BRANCO'DAN SKRINIAR SÖZLERİ

Benfica'da görev yapan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, Skriniar ile ilgili konuştu.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Branco, "Milan Skriniar harika bir oyuncu. Aynı zamanda inanılmaz bir karaktere sahip. O dönemde 'Skriniar yarın geliyor, öbür gün geliyor' şeklinde birçok haber çıkıyordu. Ancak biz uzun süredir Skriniar ve menajeriyle görüşüyorduk ve bu sürecin basına yansımasını istemiyorduk. Transferi doğru zamanda sonuçlandırmayı başardık. Başkan Ali Koç'un onayını aldıktan sonra Paris'e gittim. Oyuncuyla yüz yüze görüştüm ve projemizi kendisine bizzat anlattım. Onu Fenerbahçe'ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Ben ayrıldıktan sonra da Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalmak istemesi ve kulübün onu bonservisiyle kadrosuna katmayı başarması ayrıca beni mutlu etti. Bence Skriniar gibi bir oyuncunun kadroda olması herkesi mutlu edecektir." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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