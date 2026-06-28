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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a transfer şoku

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın geride kalan sezonun devre arasında transfer etmek istediği Johan Manzambi ve Pape Gueye'nin performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, oyuncuların maliyetinin düşmesini beklerken tam tersi oldu.

calendar 28 Haziran 2026 09:43
Haber: Sabah
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası sonrası Galatasaray'a transfer şoku
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Johan Manzambi için Freiburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu, ödemeyi ise taksitler halinde yapmayı taahhüt etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibi ise peşin bonservis beklentisinden dolayı Aslan'a sıcak bakmadı.

Cimbom yine aynı dönemde, Pape Gueye'de yüksek bonservis maliyetine takıldı. Villarreal, bonuslarla birlikte 30 milyon Euro bütçe belirleyen sarıkırmızılılardan 35 milyon Euro talep etti.

MALİYETLERİ YÜKSELDİ

Önümüzdeki sezon için de iki ismi zorlayan sarı-kırmızılılar, eskisinden daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

Dünya Kupası öncesi 35 milyon Euro değeri olan Manzambi, turnuvada İsviçre formasıyla 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyince 55 milyon Euro'yu gördü. Senegal'e 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulunan Gueye'nin 40 milyon Euro olan piyasa değeri 50 milyon Euro'ya ulaştı.

MANZAMBI'DEN 13 GOL KATKISI

Geçen sezon Freiburg'da 47 maça çıkan Johan Manzambi, 7 gol atarken 6 asist yaptı.

Pape Gueye ise geride kalan sezonda 39 maçta oynadı ve 5 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. 

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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