Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Giovani Lo Celso: "Messi bize güç veriyor"

Arjantinli futbolcu Giovani Lo Celso, "Messi'nin performansı ve mutluluğu harika. Onun her gün sergilediği tutum bize güç veriyor." diye konuştu.

calendar 28 Haziran 2026 11:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Giovani Lo Celso: 'Messi bize güç veriyor'
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de ilk golü atan Giovani Lo Celso, Messi'nin performansının takıma güç verdiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, yaşadığı zorlukların ardından Dünya Kupası'nı sabırla beklediğini dile getirdi.

Çok çalışmanın karşılığını aldığını ve hayallerinin ötesinde olduğunu vurgulayan Lo Celso, "Teknik ekibime, takım arkadaşlarıma ve özellikle zor zamanlarımda yanımda olan aileme teşekkür ederim. Grup maçlarında iyi oynadık. Bugün yediğimiz gol sadece ufak bir talihsizlikti." açıklamasında bulundu.

Grup aşamasının geride kaldığını, artık eleme turlarına odaklandıklarını belirten Lo Celso, son 32 turunda karşılaşacakları Yeşil Burun Adaları'nın zorlu bir takım olduğunu belirtti.

Takımda iyi bir rekabet olduğunu sözlerine ekleyen Lo Celso, Messi'nin performansı için de "Messi'nin performansı ve mutluluğu harika. Onun her gün sergilediği tutum bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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