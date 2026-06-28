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Safiport Erokspor, ABD'li oyuncu Mike Davis'i transfer etti

Safiport Erokspor, son olarak Strasbourg forması giyen ABD'li oyun kurucu Mike Davis'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Safiport Erokspor, ABD'li oyuncu Mike Davis'i transfer etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Safiport Erokspor, ABD'li oyun kurucu şutör Mike Davis'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Mike Davis Jr. Formamız altında mücadele edecek olan Mike Davis Jr'a ailemize 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir dönem Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe'de de oynayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransız takımı Strasbourg'da forma giydi.

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