Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

TFF'den Vincenzo Montella için yeni karar

Eylül ayında başlayacak Uluslar Ligi öncesinde Vincenzo Montella'nın teknik heyetinde bazı değişimlere gidilecek. Ekibe mutlaka bir mentör dahil edilecek. İtalyan hoca artık kadroları belirlerken daha esnek olacak. 9 numarasız oyun da yeniden gözden geçirilecek.

calendar 28 Haziran 2026 09:16
Haber: Takvim
SPORX AI BAKIŞI
TFF'den Vincenzo Montella için yeni karar
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Dünya Kupası'ndaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etmesine rağmen grubunda sonuncu olarak elenen Milli Takımımız cuma gecesi yurda dönüş yaptı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ay-yıldızlı kafilede büyük bir üzüntü hakimdi. A Milli Takımımız oyuncuları son maçtan galibiyetle ayrılmalarına rağmen elenmenin üzüntüsü içerisindeydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'DEN ADIM

Turnuvadaki kararları ile tartışma konusu olan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu bundan sonraki süreçle alakalı bazı adımlar da atacak.

EKİPTE DEĞİŞİM

TFF yetkililerinin İtalyan hoca ile yaptığı görüşmelerde Uluslar Ligi öncesi bazı değişimleri hayata geçirme konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Montella'nın teknik heyetinde revizyona gidilecek. Ekibe mutlaka bir mentörün dahil edileceği öğrenilirken, atletik performans antrenörleriyle alakalı da değişim yaşanabileceği öğrenildi.

9 NUMARASIZ SİSTEM

Montella'nın form grafiği yüksek olan yeni isimlere daha açık davranacağı belirtiliyor. Ayrıca büyük eleştiri alan 9 numarasız sistem de yeniden gözden geçirilecek. Ya farklı bir oyuna geçilecek ya da Montella artık santrfor kullanımına daha fazla ağırlık verecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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