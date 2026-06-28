Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı başlıyor!

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Dev turnuvada ilk eleme maçları 28 Haziran Pazar günü başlayacak.

calendar 28 Haziran 2026 07:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda son 32 heyecanı başlıyor!
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 32 turuna çevrildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda birbirinden kritik eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SON 32 TURU PROGRAMI

28 Haziran Pazar

22.00 | Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi

20.00 | Brezilya - Japonya
23.30 | Almanya - Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 | Hollanda - Fas
20.00 | Fildişi Sahili - Norveç

1 Temmuz Çarşamba

00.00 | Fransa - İsveç
04.00 | Meksika - Ekvador
19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 | Belçika - Senegal

2 Temmuz Perşembe

03.00 | ABD - Bosna Hersek
22.00 | İspanya - Avusturya

3 Temmuz Cuma

02.00 | Portekiz - Hırvatistan
06.00 | İsviçre - Cezayir
21.00 | Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi

01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları
04.30 | Kolombiya - Gana

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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